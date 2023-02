von Phyllis Nagy

USA, 2022, 121 Min., Spielfilm, OmdU

Mit Expertin Dr. Gabriele Halder

Chicago Ende der 60er-Jahre – Joy, Hausfrau und Mutter eines Teenagers, erwartet ihr zweites Kind. Die späte Schwangerschaft bedroht jedoch ihr Leben und Abbrüche sind verboten. Nicht einmal ihr Mann, ein erfolgreicher Anwalt, kann die exklusive Männerrunde von „Experten“ für eine lebensrettende medizinische Ausnahme überzeugen. Da stößt Joy in ihrer verzweifelten Suche nach einem Ausweg auf einen Sticker an einem Laternenmast, der rät: „Call Jane“.

So stolpert sie in ein subversives Frauennetzwerk, das eine gangbare, allerdings illegale Lösung anbietet. Angezogen von deren leidenschaftlichem Engagement und menschlicher Wärme, fühlt sich Joy zusehends in die gefährlichen und unbedingt geheim zu haltenden Aktionen verstrickt. Sie möchte nicht nur anderen Frauen in Not helfen, sondern auch die konkreten Hilfsangebote für ärmere Frauen verbessern und vielleicht sogar eine grundsätzliche juristische Lösung erkämpfen. Die herrlich ironische Tragikomödie mit Elizabeth Banks und Sigourney Weaver in den Hauptrollen ist angelehnt an wahre Begebenheiten eines erfolgreichen – doch seit 2022 wieder in Frage stehenden – Kampfes für reproduktive Rechte in den USA.

Dr. med. Gabriele Halder ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten zählen Familienplanung und Schwangerschaft. Nach einer zweijährigen Tätigkeit bei PRO FAMILIA Berlin beteiligte sie sich 1992 an der Gründung des Familienplanungszentrum Berlin e.v., bei welchem sie bis heute als Vorstandsmitglied tätig ist.

Gewinner Beijing und Nominierung Goldener Bär Berlinale

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt: Eintritt 7.-€ , d.a.i Mitglieder 5.-€

Tickets: www.frauenfilmtagetuebingen.de

In Kooperation mit TERRE DES FEMMES