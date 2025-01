FrauenFilmTage Tübingen 2025

Filmfestival. Faszinierende, berührende und motivierende Einblicke zum Thema Menschenrechte von Frauen in unterschiedlichen Kulturen. Die FrauenFilmTage der Städtegruppe Tübingen/Reutlingen von TERRE DES FEMMES eröffnet mit Spiel- und Dokumentarfilmen aus verschiedenen Ländern neue Perspektiven. Nachdem das große Festival FrauenWelten nach Berlin abwanderte, gibt es in Tübingen nun zum sechsten Mal eine kleine, aber feine Filmauswahl aus dessen Programm zu sehen. Dabei werden Themen angeschnitten wie sexualisierte Gewalt, Frauenrechte und Religion, reproduktive Rechte, Empowerment und Emanzipation in patriarchalen Gesellschaften. Besonders sollen die bewundernswerten Frauen zu Wort kommen, die für diese Rechte kämpfen. Genießt mit uns gemeinsam das tolle Programm, in welchem das d.a.i. nicht nur einen Film präsentieren, sondern auch Hauptaustragungsort des Festivals sein wird.

Ort: Kino Museum & d.a.i. Tübingen