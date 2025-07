Am 6. September 2025 verwandeln wir das Mobilat in Heilbronn von 13:00 - 17:00 Uhr in einen Frauenflohmarkt mit Live Musik & Café-Vibes.

Auf zwei Floors und im urbanen Außenbereich erwarten dich liebevoll zusammengestellte Flohmarktstände mit Fashion, Accessoires und Deko von Privatpersonen sowie mit Produkten ausgewählter Handmade-Künstlerinnen der Region. Während du stöberst, kannst du dich mit leckeren Speisen und erfrischenden Getränken stärken und die Atmosphäre bei stimmungsvoller Live-Musik genießen.

Der Besuchereintritt des Frauenflohmarkts vor Ort liegt bei 3 €. Männer zahlen nur 2 € und Kinder unter 14 Jahren erhalten freien Eintritt. Komm einfach vorbei! :)

Du interessierst dich für einen Verkaufsstand? Über folgenden Link kannst du deinen Stand buchen: https://diginights.com/event/2025-09-06-frauenflohmarkt-by-pue-im-mobilat-heilbronn-mobilat

Weitere Informationen zu pue findest du auf Instagram @‌pue_popupevents oder Facebook @‌pue.popupevent