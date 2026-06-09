Frauenflohmarkt by pue im Mobilat Heilbronn

Am Sonntag, den 6. September 2026 wird das Mobilat in Heilbronn von 13:00 bis 17:00 Uhr in einen Frauenflohmarkt mit Live-Musik und Café-Vibes verwandelt.

Auf zwei Floors und im urbanen Außenbereich erwarten liebevoll zusammengestellte Flohmarktstände mit Fashion, Accessoires und Deko von Privatpersonen sowie Produkte ausgewählter Handmade-Künstler:innen der Region. Beim Stöbern gibt es leckere Speisen und erfrischende Getränke, während die Atmosphäre durch stimmungsvolle Live-Musik von Joe Vasco begleitet wird.

Für mehr Platz im eigenen Kleiderschrank kann jetzt ein passender Verkaufsstand unter folgendem Link gebucht werden: https://pue-popupevents.ditix.shop/event/npruc4uh0lqvusv0

Auch kreative Handmade-Künstlerinnen haben die Möglichkeit, ihre Produkte vor Ort zu verkaufen. Eine Anmeldung erfolgt über Social Media @pue_popupevents oder per Mail (hello@pue-popupevents.de). Die Vergabe der Handmade-Plätze erfolgt individuell, um eine vielfältige Auswahl an Produkten zu gewährleisten.

Der Besuchereintritt für den Frauenflohmarkt vor Ort beträgt 3 €. Männer zahlen 2 €, Kinder unter 14 Jahren erhalten freien Eintritt.

Wir freuen uns auf einen einzigartigen Shoppingtag!