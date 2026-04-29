Whisky Tasting: „Eine Reise um die Whisk(e)y-Welt“

Am 2. Mai von 18:00 bis 20:00 Uhr erwartet dich in der Saline 1822 eine exklusive Verkostung unter dem Motto „Große Reise um die Whisk(e)y-Welt“.

Geleitet wird der Abend von Matthias Mohra, der als Diplom-Biersommelier und Absolvent der renommierten Edinburgh Whisky Academy (EWA) zertifizierte Expertise aus erster Hand mitbringt. Whisky ist nicht gleich Whiskey! Gemeinsam verlassen wir die schottischen Küsten und erkunden die faszinierenden Unterschiede der globalen Destillierkunst. Was unterscheidet einen Kentucky Straight Bourbon von einem Irish Pot Still oder einem eleganten Japaner? Wir vergleichen Stile, Rohstoffe und Kulturen direkt im Glas. Im Ticketpreis von 39 € ist ein umfassendes Genuss-Paket enthalten: Du verkostest sechs internationale Drams und Raritäten, begleitet von Mineralwasser, frischem Brot und dreierlei hausgemachten Dips. Als Experte mit schottischer Zertifizierung teile ich mit dir nicht nur exklusive Tropfen, sondern auch das Fachwissen über die verschiedenen Herstellungsmethoden weltweit – locker, ehrlich und garantiert ohne trockene Theorie. Egal ob Einsteiger oder Kenner: Entdecke deinen neuen Lieblings-Whisky in entspannter Atmosphäre!