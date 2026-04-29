Das Kriminal Dinner im Hotel Saline1822

Silvie Breton träumt von einer Karriere als Modedesignerin. Tatsächlich gelingt es Ihr, die sehr begehrte Praktikumsstelle an der Seite der Modeikone Charlotte Sander zu ergattern.

Doch was nach Glamour klingt, entpuppt sich als Albtraum. Nicht nur etliche Überstunden oder absurde Forderungen - nein! Kurz vor der Modenschau der neuen Frühlingskollektion ereignet sich ein tragischer Vorfall. Da die Polizei nicht rechtzeitig vor Ort sein kann, nimmt Silvie die Ermittlungen kurzerhand selbst in die Hand. Was ist passiert? Helfen Sie ihr, Licht ins Dunkeln zu bringen!