Whisky Tasting

Überraschungs-Edition

bis

Saline 1822 Salinenstraße 33, 74906 Bad Rappenau

Lust auf einen genussvollen Sommerabend?

Entdecke am Freitag, den 10. Juli 2026, bei unserem exklusiven Whisky-Tasting die faszinierende Vielfalt der edelsten Tropfen weltweit! Bei dieser besonderen „Überraschungs-Edition“ verkosten wir im direkten Vergleich sechs handverlesene Whiskys – von internationalen Raritäten bis hin zu modernen Innovationen.

Geführt wird der Abend auf Augenhöhe von einem zertifizierten Absolventen der Edinburgh Whisky Academy. Egal ob Einsteiger oder Kenner: In gemütlicher, kleiner Runde (maximal 15 Personen) erfährst du spannende Insider-Storys zu Fassreifung, Herkunft und Aromen.

Info

Saline 1822 Salinenstraße 33, 74906 Bad Rappenau
Essen & Trinken
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