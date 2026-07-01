Lust auf einen genussvollen Sommerabend?
Entdecke am Freitag, den 7. August 2026, bei unserem exklusiven Whisky-Tasting die faszinierende Vielfalt der edelsten Tropfen weltweit! Bei dieser besonderen „Überraschungs-Edition“ verkosten wir im direkten Vergleich sechs handverlesene Whiskys – von internationalen Raritäten bis hin zu modernen Innovationen. Geführt wird der Abend auf Augenhöhe von einem zertifizierten Absolventen der Edinburgh Whisky Academy.
Info
Saline 1822 Salinenstraße 33, 74906 Bad Rappenau
Essen & Trinken