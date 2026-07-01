Lust auf einen genussvollen Sommerabend?

Entdecke am Freitag, den 7. August 2026, bei unserem exklusiven Whisky-Tasting die faszinierende Vielfalt der edelsten Tropfen weltweit! Bei dieser besonderen „Überraschungs-Edition“ verkosten wir im direkten Vergleich sechs handverlesene Whiskys – von internationalen Raritäten bis hin zu modernen Innovationen. Geführt wird der Abend auf Augenhöhe von einem zertifizierten Absolventen der Edinburgh Whisky Academy.