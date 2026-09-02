Erleben Sie ein exklusives Whisky-Tasting in kleiner Runde: Mit maximal 15 Teilnehmenden pro Termin entsteht eine persönliche Atmosphäre, in der jeder Whisky bewusst und intensiv genossen werden kann.

Während des Abends erhalten Sie spannende Einblicke in Herkunftsregionen, Destillerien und Fassarten sowie wertvolle Tipps für ein optimales Verkostungserlebnis. Den passenden Rahmen bietet das stilvolle, gemütliche Ambiente unseres Hauses, das mit seinem besonderen Charme für ein rundum genussvolles Erlebnis sorgt. Rund um das Tasting besteht die Möglichkeit, im Restaurant SALZWERK à la Carte zu essen oder an der Bar einen Drink zu genießen (nicht im Preis inbegriffen). Zusätzlich profitieren alle Teilnehmenden von vergünstigten Übernachtungspreisen – ideal, wenn Sie den Abend entspannt ausklingen lassen möchten.