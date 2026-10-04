Krimi trifft Bierkultur – Bier-Krimi-Tasting im Hotel Saline 1822

Das Hotel Saline 1822 in Bad Rappenau lädt zu einem neuen Veranstaltungsformat ein: einer bierbezogenen Krimilesung in Verbindung mit einem professionell geführten Biertasting.

Im Mittelpunkt des Abends steht eine Lesung des Stuttgarter Bierkrimi-Autors Thomas Lang, der seit 2015 die Krimireihe rund um den Privatermittler Minkin schreibt. Begleitet wird die Lesung von einer Verkostung von vier regionalen Bierspezialitäten, fachkundig präsentiert von einem Diplom-Biersommelier. Als Verpflegung wird ein rustikales Vesperbrett inklusive Mineralwasser gereicht.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.