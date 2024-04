Frauenflohmarkt

Der Gottlieb-Daimler-Saal wird an diesem Tag von 12-16 Uhr in ein Paradies für modebewusste Schnäppchenjägerinnen verwandelt. Etwa 70 Ausstellerinnen verkaufen Second Hand Ware von Kleidung und Schuhen, über Accessoires bis hin zu Dekoartikeln; alles was Modemädchen glücklich macht. Komm vorbei und shoppe in einer einzigartigen Atmosphäre, finde neue Lieblingsteile und unterstütze somit den nachhaltigen Umgang mit Mode.