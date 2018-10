Hubertus Meyer-Burckhardt ist vielen bekannt als Moderator der NDR Talk-Show. Beim Hörfunksender NDR befragt er jeden Monat in seinem Radio-Talk "Frauengespräche" eine erfolgreiche Frau zu ihrem Leben. Frauen, so sagt Hubertus Meyer-Burckhardt, prägten ihn sein Leben lang mehr als Männer. In seine Sendung lädt er Frauen ein, die sich den Herausforderungen des Lebens stellen und Verantwortung übernehmen. Nun hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel "Frauengeschichten", in dem die bewegendsten Gespräche dieser Sendung versammelt sind. Die Auswahl der Frauen, die bei Hubertus Meyer-Burckhardt zu Wort kommen, reicht von Marianne Sägebrecht über Elke Heidenreich bis zu Doris Dörrie.