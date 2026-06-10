Frauengesprächskreis - Kinofilm: Montessori

Frauengesprächskreis. Starte den Tag in guter Gemeinschaft!

Bei einem liebevoll gedeckten Frühstück und einer klei-nen Andacht kommen wir zur Ruhe und finden Zeit für einander. Hier können Sie erzählen, zuhören, lachen – aber auch Sorgen teilen. Wir sprechen über das, was uns im Alltag bewegt, und lassen uns von biblischen Impulsen und bewegenden Lebensgeschichten inspirieren. Alles darf Platz haben: Freude, Fragen, Glaube, Gespräche. Immer um 9:00 Uhr im Gemeindesaal der Kreuzkirche. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück und steigen dann in spannende Themenrunden ein.

Kinofilm: Montessori