FrauenKreativKraft 2026

Vom 9. – 11. Oktober 2026 findet das zweite FrauenKreativKraft-Wochenende im Seminarhaus LANGOHR, Crailsheim (BW) statt.

Wir schaffen einen Ort voller Inspiration, getragen von den vielen Frauen, die an diesem Wochenende dabei sein werden, und gestalten zahlreiche kreative Räume und Momente für Begegnung und Austausch.

Wie genau läuft das ab?

An dem Wochenende gibt es offene Zeitfenster, in denen jede Frau einen “Zündfunken” teilen kann: Ein kreatives Hobby, ein Gesprächsthema, Musik, Tanz, uvm. Das heißt, der Inhalt des Wochenendes entsteht gemeinsam mit den Teilnehmerinnen vor Ort! Wir lassen uns gegenseitig inspirieren und schauen, was passiert, wenn wir uns Zeit schenken. Jedes Thema darf Platz finden, jeder Austausch ist willkommen. Gleichzeitig hat jede Frau die Freiheit, so teilzunehmen, wie es ihr gerade guttut.

Wir feiern das Frau-Sein und die Kreativität: Wie nährend kann ein Austausch mit anderen Frauen sein! Wie inspirierend, die vielen Talente auszuleben! Wie erfüllend, durch geteilte Momente zu wachsen und Kraft zu schöpfen!

Schau gern für mehr Details in unser Anmeldeformular und melde dich bei Fragen! Wir würden uns riesig freuen, wenn du dabei bist!

Link zum Anmeldeformular: https://forms.gle/HPmepLKXtPT7BVwh7

Liebe Grüße vom Orga-Team,

Dorothea • Tabea • Jacinta

Unterstützt von TAKT - Akademie für Interkulturellen Austausch e.V.