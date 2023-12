Frauenparadies

Die großen Diven der Roaring Twenties

Werke von Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Fritz Kreisler, Paul Abraham, Kurt Weill, Robert Stolz, Abraham Ellstein u. a.

Ethel Merhaut Gesang

Stefano Bernardin Conférencier

Orchester Divertimento Viennese

Vinzenz Praxmarer Dirigent

Robert Stolz’ »Das Frauenparadies« inspirierte zu diesem verführerischen Programm. 1936 in Wien gedreht, entführt die Filmoperette in die Welt der Wiener Mode und des Theaters. Diese war geprägt von Diven: Verehrt, bewundert, angebetet, kreierten sie feine Chansons, pompöse Hauptrollen, witzige Schlager und frivole Petitessen. Sie sangen, spielten und tanzten von Walzer bis Shimmy in Operetten, auf Kabarettbühnen und im jungen Tonfilm. Heute sind ihre Namen zumeist vergessen. Rita Georg und Betty Fischer, Rosy Barsony und Gitta Alpar, Martha Eggerth und Zarah Leander: Sie alle unterhielten auf fantastische Weise ihr Publikum und prägten das große Entertainment ihrer Zeit.

Ethel Merhaut schlüpft in die Rolle dieser facettenreichen Diven-Persönlichkeiten: Von romantischer Arie über swingende Tänze bis zu frivolen Schlagern reicht ihr vielfältiges Talent. Durch den Abend führt Stefano Bernardin als Impresario, den konkurrierenden, exzentrischen Damen eng verbunden und mit bestem Einblick in ihr berufliches wie privates Leben. Vinzenz Praxmarer lässt mit seinem Orchester Divertimento Viennese den Klang der Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre wiederauferstehen. Originalarrangements der Entstehungszeit versetzen in bewährter Salonorchester-Tradition in die Atmosphäre der Theater zwischen Wien und Berlin.