Frauenpower hinter der Kamera

Sie haben eine Kompakt- oder Bridgekamera und wollten schon immer einmal mehr aus ihr herausholen? Einfach bessere Bilder machen? Dann ist dieser Kurs genau das richtige für Sie! Wir weihen Sie in die Geheimnisse der Kameratechnik und der Bildgestaltung ein. Im Rahmen des Praxisteils zeigen wir Ihnen, wie Sie Motive ins Bild bringen und setzen diese gemeinsam mit Ihnen in schöne Bilder um - "learning by doing". Im letzten Kursteil werden wir die Bilder aus dem Praxisteil besprechen. Anschließend gehen wir auf die Bildbearbeitung, Bildpräsentation zeigen und die Kamerapflege ein. Für diesen Kurs benötigen Sie eine Kompaktkamera oder eine Bridgekamera. Der Kurs ist für Spiegelreflexkameras nicht geeignet! Dieser Kurs ist ausschließlich für Frauen und Mädchen gedacht.

Bitte mitbringen: Kamera und Bedienungsanleitung zu allen Kursterminen

Kleingruppe