Frauenpower - das gibt‘s in Stuttgart schon seit einigen Jahrhunderten. Dieser Rundgang steht ganz im Zeichen der starken Frauen, die bereits zu Zeiten der Könige in der schwäbischen Metropole viel bewegt haben - als Herrschergattinnen, wie Olga und Katharina, aber oft auch aus dem Verborgenen, was der Grund dafür ist, dass sie nie wirklich „prominent“ wurden.

Damit das nun endlich anders wird, berichten wir Ihnen nicht nur von den adligen Vorkämpferinnen für die Gleichberechtigung, sondern auch von ihren unbekannten Schwestern im Geiste, von denen es in Stuttgart mehr gab, als man meinen möchte.

