Frauensache von Lutz Hübner & Sarah Nemitz

Auftragswerk »300 Jahre Staatstheater Karlsruhe«

Alexandra Liedtke Inszenierung

Simeon Meier Bühne

Johanna Lakner Kostüme

Badisches Staatstheater Karlsruhe

Beate, eine Frauenärztin, will in den Ruhestand und sucht eine Nachfolgerin. Das ist nicht einfach, denn das Interesse an einer arbeitsintensiven Praxis auf dem Land ist gering. Doch dann meldet sich Hanna, eine junge Ärztin. Sie scheint genau das zu sein, was Beate gesucht hat: eine engagierte Feministin, freundlich, offen und voller Idealismus. Als während ihrer Gespräche zur Praxis-Übernahme eine Frau wegen eines Schwangerschaftsabbruchs in die Sprechstunde kommt, wird deutlich, wie heftig der Machtkampf zwischen Beates von den 68ern geprägter Position und der ihrer potenziellen Nachfolgerin werden kann.

Das Stück greift die aktuelle Diskussion über Abtreibungen und das Werbeverbot dafür auf. Gleichzeitig geht es um neu-konservative Frauenbilder. Denn Frauen werden in der »Bewegung« immer präsenter: als Postergirls der Nazihipster, als besorgte Mütter, als engagierte Frauen im sozialen Bereich und als Identifikationsfiguren für Menschen, die rechtspopulistischen Ideologien sonst skeptisch gegenüberstehen. Man will im vorpolitischen Raum anschlussfähig sein, und da ist das hochemotionale Thema »Abtreibung« eine Steilvorlage. In Lutz Hübners und Sarah Nemitz’ Stück werden Feminist*innen und ihre Feind*innen gleichermaßen scharfzüngig behandelt. Erstmals hat Deutschlands meistinszeniertes Autorenduo für eine ausschließlich weibliche Besetzung geschrieben und mit den sechs Frauenfiguren eine kluge Analyse gegenwärtiger Stimmungen in unserer Gesellschaft gezeichnet.

Einführung 18.20 Uhr