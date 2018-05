Frauenschichten ist ein Projekt von zwei Schauspielerinnen aus Kolumbien. Sie studierten darstellende Kunst in der selben Kunstakademie in Bogota und wanderten unabhängig voneinander vor schon mehr als einem Jahrzehnt nach Deutschland aus.

Ihre Wege führten Ende 2017 in die Region Stuttgart, wo sie sich wieder begegneten. In Frauenschichten assemblieren sie einen Monolog und ein Solo aus dem eigenen Repertoire, die sich mit verschiedenen Facetten der Frau auseinandersetzen. Die Assemblierung zeigt auf einer Seite die Situation einer Frau, die in ihrer Rolle als Ehe- und Hausfrau gefangen ist und auf der anderen Seite eine hoffnungsvolle Migrantin, die erfolglos versucht, im neuen Land ihren Beruf auszuüben und in der Sackgasse des Überlebenskampfes als Putzfrau landet.www.youtube.com | Eine Frau Allein | Trailerwww.magda-agudelo.de/blanca-esperanza/

Jeiny Cortés ist eine Schauspielerin, Regisseurin, Dramaturgin und Schauspieldozentin aus Kolumbien. Ihr Diplom "Master der Bühnenkunst mit Schwerpunkt Schauspiel" machte sie an der ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá, Kolumbien). In Bogotá übte sie ihren Beruf als Schauspielerin aus, bis sie Ende 2007 nach Deutschland umzog. Dort arbeitete sie in verschiedenen Theatergruppen und studierte Schauspielpädagogik an der Coaching Company Berlin, sie macht jetzt einen (Fernstudium) Master in Theaterwissenschaft an der UNIR (International Universität von La Rioja, Spanien). Sie hat 13 Jahre Schauspielerfahrung in Theater und Film, sie hat ihr eigenes Schauspiel-Training aus Grotowski und Suzuki-Methode entwickelt und in ihrer Freizeit singt sie und spielt Ukulele. Zurzeit wohnt sie in Stuttgart, arbeitet als Schauspieldozentin in der Theater Akademie Stuttgart und ist Gastschauspielerin im Theaterhaus Stuttgart.jeinycortes.webs.com/

Magda Agudelo wurde in Kolumbien geboren. Sie studierte darstellende Künste mit dem Schwerpunkt Schauspiel an der Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) und nimmt bis heute in ihrem Heimatland an verschiedenen Kunst- und Theaterprojekten teil. Seit 2004 wohnt sie in Deutschland. Bis 2014 arbeitete sie mit dem Kulturzentrum und Theaterlabor „Unser Theater“ bei Landsberg a. L. zusammen und nahm an anderen Theaterprojekten und Performances in München und Augsburg teil. 2006 begann sie das Magisterstudium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte an der Universität Augsburg. In ihrer Abschlussarbeit setzt sie sich mit dem Thema „Kollektive Arbeitsweise bei Bertolt Brecht“ auseinander. Nach einem viermonatigen Aufenthalt in Kolumbien in 2014 wohnte sie in Bochum bis 2017 und wirkte in der freien Szene u. a. mit dem Bühnenstück Algodón-Baumwolle. Seit September 2017 lebt sie in der Region Stuttgart und spielt zurzeit in "7 Minuten", eine Schauspielproduktion vom Theaterhaus.

www.magda-agudelo.de/start-page/