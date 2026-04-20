Frauentreff „Herzensangelegenheiten“

„In der heutigen Zeit erleben viele Frauen eine strukturelle Vereinzelung, die das

Gefühl der Isolation verstärkt. Doch durch den Austausch in geschützten Räumen wie

unserem regelmäßigen Frauentreff wird schnell klar: Wir sind nicht allein. Hier

begegnen wir uns auf Herzensebene, teilen Lebenserfahrungen und stärken uns

gegenseitig. Ob es um das Leben als Single, Partnerin, Mutter, Freundin oder andere

Themen geht, durch Vorträge, Workshops und offene Gesprächsrunden fördern wir

eine Kultur des Zuhörens und der Unterstützung. Unsere privaten Konflikte haben

kollektive Relevanz und in dieser gemeinsamen Erfahrung liegt große Kraft.

„Herzensangelegenheiten“ bietet einen Raum für Frauen und Menschen jeden Alters

die sich nicht mit dem männlichen Geschlecht identifizieren. Es darf mit Ehrlichkeit,

Verletzlichkeit und Mut ein Netzwerk des Vertrauens und der Solidarität erfahren

werden, dass die Zersplitterung weiblicher Erfahrungen überwindet und unser

gemeinsames Sein stärkt.”