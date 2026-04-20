Frauentreff „Herzensangelegenheiten“

„In der heutigen Zeit erleben viele Frauen eine strukturelle Vereinzelung, die das
Gefühl der Isolation verstärkt. Doch durch den Austausch in geschützten Räumen wie
unserem regelmäßigen Frauentreff wird schnell klar: Wir sind nicht allein. Hier
begegnen wir uns auf Herzensebene, teilen Lebenserfahrungen und stärken uns
gegenseitig. Ob es um das Leben als Single, Partnerin, Mutter, Freundin oder andere
Themen geht, durch Vorträge, Workshops und offene Gesprächsrunden fördern wir
eine Kultur des Zuhörens und der Unterstützung. Unsere privaten Konflikte haben
kollektive Relevanz und in dieser gemeinsamen Erfahrung liegt große Kraft.
„Herzensangelegenheiten“ bietet einen Raum für Frauen und Menschen jeden Alters
die sich nicht mit dem männlichen Geschlecht identifizieren. Es darf mit Ehrlichkeit,
Verletzlichkeit und Mut ein Netzwerk des Vertrauens und der Solidarität erfahren
werden, dass die Zersplitterung weiblicher Erfahrungen überwindet und unser
gemeinsames Sein stärkt.”