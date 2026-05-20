Frauentreff „Herzensangelegenheiten“

„In der heutigen Zeit erleben viele Frauen eine strukturelle Vereinzelung, die das Gefühl der Isolation verstärkt. Doch durch den Austausch in geschützten Räumen wie unserem regelmäßigen Frauentreff wird schnell klar: Wir sind nicht allein. Hier begegnen wir uns auf Herzensebene, teilen Lebenserfahrungen und stärken uns gegenseitig. Ob es um das Leben als Single, Partnerin, Mutter, Freundin oder andere Themen geht, durch Vorträge, Workshops und offene Gesprächsrunden fördern wir eine Kultur des Zuhörens und der Unterstützung. Unsere privaten Konflikte haben kollektive Relevanz und in dieser gemeinsamen Erfahrung liegt große Kraft. „Herzensangelegenheiten“ bietet einen Raum für Frauen und Menschen jeden Alters die sich nicht mit dem männlichen Geschlecht identifizieren. Es darf mit Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und Mut ein Netzwerk des Vertrauens und der Solidarität erfahren werden, dass die Zersplitterung weiblicher Erfahrungen überwindet und unser gemeinsames Sein stärkt.”

Start ist jeweils 18 Uhr und Ende ca. 19:30 Uhr, im Clubraum II (Eingang INTUS, im Vorraum rechte Türe)