Du bist es wert, gesehen zu werden! Auf unserer Messe in Nördlingen feiern wir Frauenvielfalt – ob Curvy oder Slim, nach Brustkrebs oder mit Lipödem.

Entdecke traumhaft schöne Dessous rund um Brustprothetik, speziell angepasste Kompressionsware, sowie stilvolle Mode und Accessoires, die Selbstvertrauen schenken. Freu dich auf eine inspirierende Modenschau mit aktuellen Trends, praktische Tipps zu Ernährung und Wohlbefinden sowie Beauty- und Wellness-Angebote zum Durchatmen. Schmuck und Details sorgen für den besonderen Glanz, während kompetente Aussteller individuelle Beratung bieten. Komm vorbei, probiere neue Looks aus und lass dich überraschen und verzaubern. Ein Tag, der Mut macht, verbindet und Raum für Austausch schafft.