Frauenwelten in Franken

Ein kulturgeschichtlicher Spaziergang über das Frau-Sein in Franken. In einem Rundgang vom Damensalon bis zum Aussteuerschrank erleben Sie das Leben von Frauen in Franken.

Liebesgeschenke und Liebesbriefe geben Einblick in die schönsten Seiten des Lebens. Brautwagen und Hochzeitskleider zeigen die große Bedeutung der Eheschließung. Auch in Gegenständen rund um die Geburt und Kindererziehung sowie in Gemälden, prächtigen Schmuckkästen und sorgfältigen Handarbeiten tauchen Sie ein in vielfältige Perspektiven weiblicher Identität.