Frauenwirtschaftstage BW 2025

Das Programm
9.00 Uhr Ankommen
9.30 Uhr BegrüßungProf.in Dr.in Yvonne Zajontz, Gleichstellungsbeauftragte der DHBW Heilbronn
9.45 Uhr KeyNote – Frauen und Finanzen Selbstbewusst, informiert und unabhängig die Zukunft gestaltenProf.in Dr.in Marlene HauptExpertin für Altersvorsorge, Gender Gaps und Finanzbildung. Berät Politik und Praxis
10.15 Uhr Kaffeepause
10.30 Uhr Beginn der Workshops
01 - Frauen und Geld – Was Frauen über Finanzen wissen müssen.
02 - Mach‘ sichtbar, was wirklich wichtig ist.
03 - Moderne Elternschaft: Vereinbarkeit bewusst gestalten
04 - Schluss mit Rollenklischees und Geschlechter- kampf! Frauen & Männer als unschlagbares Team!
05 - Erfolgreich in Balance bleiben - Kraftquellen anzapfen & Energieräuber ausschalten!
06 - KI verstehen: Clever prompten für die berufliche Weiterentwicklung
12.00 Uhr Mittagspause mit Imbiss
13.00 Uhr Fortsetzung der Workshops
14.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Kinderbetreuung ist für Kinder bis 12 Jahre möglich. Eine Anmeldung ist notwendig.