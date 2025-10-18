Frauenwirtschaftstage BW 2025

Das Programm

9.00 Uhr Ankommen

9.30 Uhr BegrüßungProf.in Dr.in Yvonne Zajontz, Gleichstellungsbeauftragte der DHBW Heilbronn

9.45 Uhr KeyNote – Frauen und Finanzen Selbstbewusst, informiert und unabhängig die Zukunft gestaltenProf.in Dr.in Marlene HauptExpertin für Altersvorsorge, Gender Gaps und Finanzbildung. Berät Politik und Praxis

10.15 Uhr Kaffeepause

10.30 Uhr Beginn der Workshops

01 - Frauen und Geld – Was Frauen über Finanzen wissen müssen.

02 - Mach‘ sichtbar, was wirklich wichtig ist.

03 - Moderne Elternschaft: Vereinbarkeit bewusst gestalten

04 - Schluss mit Rollenklischees und Geschlechter- kampf! Frauen & Männer als unschlagbares Team!

05 - Erfolgreich in Balance bleiben - Kraftquellen anzapfen & Energieräuber ausschalten!

06 - KI verstehen: Clever prompten für die berufliche Weiterentwicklung

12.00 Uhr Mittagspause mit Imbiss

13.00 Uhr Fortsetzung der Workshops

14.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Kinderbetreuung ist für Kinder bis 12 Jahre möglich. Eine Anmeldung ist notwendig.