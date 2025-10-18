Frauenwirtschaftstage BW 2025

Seminartag

bis

DHBW Heilbronn Foyer C-Gebäude Am Europaplatz, 74076 Heilbronn

Das Programm

9.00 Uhr   Ankommen

9.30 Uhr   BegrüßungProf.in Dr.in Yvonne Zajontz, Gleichstellungsbeauftragte der DHBW Heilbronn

9.45 Uhr   KeyNote – Frauen und Finanzen Selbstbewusst, informiert und unabhängig die Zukunft gestaltenProf.in Dr.in Marlene HauptExpertin für Altersvorsorge, Gender Gaps und Finanzbildung. Berät Politik und Praxis

10.15 Uhr   Kaffeepause

10.30 Uhr   Beginn der Workshops

01 -  Frauen und Geld – Was Frauen über Finanzen wissen müssen.

02 -  Mach‘ sichtbar, was wirklich wichtig ist.

03 - Moderne Elternschaft: Vereinbarkeit bewusst gestalten

04 - Schluss mit Rollenklischees und Geschlechter- kampf! Frauen & Männer als unschlagbares Team!

05 - Erfolgreich in Balance bleiben - Kraftquellen anzapfen & Energieräuber ausschalten!

06 - KI verstehen: Clever prompten für die berufliche Weiterentwicklung

12.00 Uhr   Mittagspause mit Imbiss

13.00 Uhr   Fortsetzung der Workshops

14.30 Uhr   Ende der Veranstaltung

Kinderbetreuung ist für Kinder bis 12 Jahre möglich. Eine Anmeldung ist notwendig.

Info

DHBW Heilbronn Foyer C-Gebäude Am Europaplatz, 74076 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Frauenwirtschaftstage BW 2025 - 2025-10-18 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Frauenwirtschaftstage BW 2025 - 2025-10-18 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Frauenwirtschaftstage BW 2025 - 2025-10-18 09:00:00 Outlook iCalendar - Frauenwirtschaftstage BW 2025 - 2025-10-18 09:00:00 ical

Tags