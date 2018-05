Frauenzimmer! Frauenbücher?

Drei Autorinnen aus der Region stellen ihre Bücher vor und berichten über ihr Schreiben: Ursa Koch, Nicola Vollkommer und Eva Christina Zeller. Gemeinsam erörtern sie, inwiefern sich eine „weibliche Perspektive“ in ihren Arbeiten manifestiert und ob ihre Bücher somit besonders Frauen ansprechen.

Ursa Koch arbeitete zwanzig Jahre lang als Journalistin und lebt heute als freie Autorin auf den Kapverden und auf der Schwäbischen Alb. – Nicola Vollkommer lebt in Reutlingen, arbeitet für die Christliche Gemeinde, unterrichtet an einer Schule und schreibt Bücher. – Eva Christina Zeller lebt in Tübingen und arbeitet als Autorin, Dozentin für Creative Writing, Redakteurin und Rundfunkjournalistin.