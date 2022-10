Auch 2022 wird TERRE DES FEMMES am 25. November, dem Internationalen Gedenk- und Aktionstag „NEIN zu Gewalt an Frauen!“ ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen.

2022 soll der Slogan #TrautesHeimLeidAllein

deutlich machen, dass Gewalt direkt in unserer Nachbarschaft oder im Bekannten- und KollegInnenkreis geschieht und oft hinter einer Fassade vom „trauten Heim“ versteckt wird.

Was macht das mit den Frauen? – Wir reden darüber…

Save the Date!