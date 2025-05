FraZ am Mittwoch zum Thema „Upcycling“

Eine Einführung mit Natalie Zimmer

Upcycling, too good to go – nur Begriffe?

Jede von uns kennt es: ein Kleidungsstück ist in die Jahre gekommen, hat ein Loch oder entspricht einfach nicht mehr den Vorstellungen. Trotz der Mängel ist das Material noch gut, der Stoff ist hochwertig, fühlt sich vertraut an – doch was fängt man damit an?

Der Abend dient dem Austausch und der Inspiration.

Das Wiederverwerten dient nicht nur der Umwelt, es schafft ganz individuelle Stücke mit Charakter und bereitet viel Freude.