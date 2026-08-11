FraZ-Markt der schönen Dinge im KARO

Freuen Sie sich auf liebevoll handgefertigte Unikate:

Gestricktes und Gehäkeltes für Groß und Klein, Taschen aus Leder und Stoff, Aquarelle und andere Bilder, Kerzen und Sterne, gestrickte Hundepullover, Freundschaftsbändchen, Schlüsselanhänger und vieles mehr. Hier finden Sie besondere Geschenkideen und kleine Schätze – fernab von Massenproduktion und mit viel Herz gefertigt.

Das macht den FraZ-Markt so besonders: die persönliche Atmosphäre, die Vielfalt kreativer Handarbeiten und die Möglichkeit, einzigartige Einzelstücke zu entdecken und direkt mit den Ausstellerinnen ins Gespräch zu kommen.