Martinimarkt in Waiblingen - und wir sind mit unserem FraZ-Markt der schönen Dinge wieder dabei!

Es gibt

• Stricksachen für Jung und Alt (Pullover, Ponchos, Schals, Pulswärmer, Socken, Mützen)

• Gehäkeltes und Genähtes wie Kinderkleidung, Türstopper Topflappen

• Patchworkarbeiten (Taschen, Babydecken, Babybekleidung)

• Bienenwachskerzen und -tücher; Marmeladen und Aufstriche

• Schmuck

• Freundschaftsbändchen, Ledergeldbeutel, Ohrringe

• Weihnachtliches wie Sterne aus verschiedenen Materialien

und noch vieles mehr zu kaufen …

Öffnungszeiten:

FraZ-Markt von 11:00–17:00 Uhr

FraZ-Café mit Kaffee und Kuchen von 12:00–16:00 Uhr