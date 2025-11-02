Martinimarkt in Waiblingen - und wir sind mit unserem FraZ-Markt der schönen Dinge wieder dabei!
Es gibt
• Stricksachen für Jung und Alt (Pullover, Ponchos, Schals, Pulswärmer, Socken, Mützen)
• Gehäkeltes und Genähtes wie Kinderkleidung, Türstopper Topflappen
• Patchworkarbeiten (Taschen, Babydecken, Babybekleidung)
• Bienenwachskerzen und -tücher; Marmeladen und Aufstriche
• Schmuck
• Freundschaftsbändchen, Ledergeldbeutel, Ohrringe
• Weihnachtliches wie Sterne aus verschiedenen Materialien
und noch vieles mehr zu kaufen …
Öffnungszeiten:
FraZ-Markt von 11:00–17:00 Uhr
FraZ-Café mit Kaffee und Kuchen von 12:00–16:00 Uhr