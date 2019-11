FraZ-Strickcafé

Selbermachen (do it yourself - DIY) liegt wieder im Trend.

Stricken und Häkeln ist eine der Möglichkeiten dazu und außerdem ein kreatives, entspannendes Hobby. Frauen, die sich uns anschließen wollen, sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir bieten Anleitungen für Loops, schicke Mützen für Groß und Klein, Dreieckstücher, Schals, Stulpen, Socken...

Für Anfängerinnen sind Wollreste sowie Strick- und Häkelnadeln zum Ausprobieren vorhanden.

Wir treffen uns in der Regel vierzehntägig samstags in gemütlicher Runde.

Fragen zum Strickcafé beantwortet Frau Claudia Kramer-Neudorfer (Tel. 07151 54806)