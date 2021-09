FraZ-Strickcafé

Selbermachen (do it yourself – DIY) liegt wieder im Trend. Stricken und Häkeln ist eine der Möglichkeiten dazu und außerdem ein kreatives, entspannendes Hobby. Wir bieten Anleitungen u. a. für Loops, Dreieckstücher, Schals, Stulpen, Socken…

Wir treffen uns in der Regel zweiwöchig samstags von 14:00 - 16:00 Uhr im FraZ-Raum des Familienzentrums KARO in gemütlicher Runde.

Wichtig: Teilnehmerinnen müssen sich an die im Familienzentrum KARO aktuell gültigen Hygieneregeln halten; 3G-Nachweis

Information und Anmeldung ab September unter: 0173 3222345

Veranstaltungsort: Karo Familienzentrum, 2. OG, Raum 2.21, Aufzug vorhanden