Die kanadische Songwriterin und Sängerin Frazey Ford meldet sich mit einer besonderen Vinyl-Neuauflage ihres gefeierten Albums Indian Ocean zurück (VÖ: 19. September). Die digitale Edition enthält zudem drei bislang unveröffentlichte Covers, aufgenommen in den ursprünglichen Sessions – eine neue Perspektive auf ein Album, das seit über einem Jahrzehnt Zentren der Aufmerksamkeit fesselt.

„Indian Ocean definierte in vielerlei Hinsicht eine Lebensphase für mich“, erklärt Ford. „Erst mit der Veröffentlichung dieses Albums fühlte ich, dass ich wirklich als Solokünstlerin in mein Strahlen komme.“ Die Entstehung des Albums führte Ford von Vancouver nach Memphis, wo sie in Royal Studios mit Al Green’s Band, The Hi Rhythm Section, zusammenarbeitete. Diese Kooperation gab dem Werk seinen unverwechselbaren Groove – eine Verbindung aus Folk, Soul und R&B, die den Sound bis heute prägt.

Für die Neuauflage wurden Originalaufnahmen erneut befragt: Drei bislang unveröffentlichte Stücke – The Happy Song (Dum-Dum), eine Coverversion von Otis Reading, und eine neue Fassung von Van Morrisions „Crazy Love“ – wurden hinzugefügt, ergänzt durch eine neu interpretierte Version von Ann Peebles „Trouble, Heartaches & Sadness“. Ford beschreibt dies als Respektbezeugung an die Musiker, die sie auf diesem Weg begleitet haben, insbesondere Teenie Hodges, dessen Einfluss spürbar bleibt.

Indian Ocean gilt als definierendes Kapitel in Frazey Fords Karriere: Eine zeitlose Mischung aus Soul, Folk und R&B, die auch nach elf Jahren neue Zuhörerinnen und Zuhörer findet. Highlights wie der hoffnungsvolle Opener „September Fields“ und das ikonische „Done“ zeigen die Bandbreite ihrer emotionalen Songwelt. Die Neuveröffentlichung bietet Fans die Gelegenheit, diese Reise erneut zu erleben – mit frischem Material, das den Geist des Originals einfängt.

Darüber hinaus kündigt Frazey Ford eine Deutschland-Tournee im Mai 2026 an, auf der sie ihr Indian Ocean-Set sowie ausgewählte neue Stücke live präsentieren wird. Fans dürfen sich auf ein intensives Konzert-Erlebnis freuen, das die zeitlose Mischung aus Folk, Soul und R&B in intimen, kraftvollen Live-Momenten erneut erfahrbar macht.