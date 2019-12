Fred and the Roaches - Born to be wild - 68er, war da was?

1968 - welch ein Jahr! In Paris toben die Maiunruhen und geben auch der Deutschen Studenten-und Arbeiterbewegung Vorschub. Allerorten Protest und Aufstand gegen die Zustände wie staatlliche Willkür, ungesühnte Naziverbrechen, gegen Vietnamkrieg und für Frieden, antiautoritäre Erziehung, freie Liebe. Das Jahr 1968 sollte die damals noch junge Bundesrepublik Deutschland nachhaltig prägen.

Zum 50. Jubiläum dieses außergewöhnlichen Jahres widmete sich das Landestheater Dinkelsbühl auf musikalisch-kaberettistische Weise dem Jubilar "1968". "Born to be wild-68,war da was?" greift den Mythos 68´auf und geht mit den zeitgenössischen Kaberettisten auf Spurensuche nach dem, was sich (vielleicht) geändert hat. Das Publikum erwartet ein großer, unterhaltsamer Abend. Eine Zeitreise und ein musikalisches Erlebnis!