Fred Nardin Trio

Mit Fred Nardin kommt ein junger, aufstrebender und gleichzeitig außergewöhnlich talentierter Pianist in den Jazzkeller. Immer in zahlreiche Projekte involviert und als stets gefragter Sideman in den Pariser Clubs bringt er nach Esslingen erstmalig sein eigenes Trio mit. Am Schlagzeug hören wir Leon Parker mit seiner mal leichtfüßigen, mal explodierenden Spielweise, die wir in Esslingen kürzlich bereits in Peter Bernsteins Quartett bewundern durften. Dazu kommt der großartige Bassist Or Bareket, der sich vor zwei Jahren mit seinem fulminanten Quartett bei uns vorgestellt hat; mit seinen vielfältigen musikalischen Wurzeln aus Israel, Argentinien und NYC.

Die drei Musiker verbinden ihre unterschiedlichen kulturellen Prägungen zu einer faszinierenden Jazzsprache. Dabei stellen sie uns ihr neues Album „Look Ahead“ vor, auf dem neben bekannten Standards beeindruckend swingende Eigenkompositionen zu hören sind!

Uns erwartet ein Trio, in dem sich Originalität und Spielfreude aufs Beste vereinen!

Fred Nardin | Piano

Or Bareket | Bass

Leon Parker | Drums