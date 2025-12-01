Fred und ich

JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Es ist nur eine Woche, aber eine, die Anni nie wieder vergessen wird. Zum ersten Mal sieht sie Fred in einem Café. Kurz darauf trifft sie ihn wieder bei ihrem morgendlichen Bad im eiskalten See, mit dem sie sich abzuhärten versucht. Sie lernen sich kennen, auch ihre jeweiligen Ängste und bisweilen traurigen Geheimnisse, und nähern sich einander ganz behutsam an. Als Anni bewusst wird, dass Fred trans ist, braucht es neue Wörter, weil die alten falsch oder verletzend sein können.

Die Erzählung von Lena Hach über das Glück einer ersten zarten Liebe ist Grundlage unserer neuen mobilen Produktion für die Unterstufe. Die JES-Premiere findet im Frühjahr im Unteren Foyer statt, ab Mitte Dezember sind Voraufführungen im Klassenzimmer möglich.

Info

JES Ensemble Stuttgart
JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Fred und ich - 2025-12-12 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Fred und ich - 2025-12-12 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fred und ich - 2025-12-12 11:00:00 Outlook iCalendar - Fred und ich - 2025-12-12 11:00:00 ical
Google Kalender - Fred und ich - 2025-12-15 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Fred und ich - 2025-12-15 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fred und ich - 2025-12-15 10:00:00 Outlook iCalendar - Fred und ich - 2025-12-15 10:00:00 ical
Google Kalender - Fred und ich - 2026-01-27 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Fred und ich - 2026-01-27 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fred und ich - 2026-01-27 10:00:00 Outlook iCalendar - Fred und ich - 2026-01-27 10:00:00 ical
Google Kalender - Fred und ich - 2026-01-28 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Fred und ich - 2026-01-28 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fred und ich - 2026-01-28 10:00:00 Outlook iCalendar - Fred und ich - 2026-01-28 10:00:00 ical
Google Kalender - Fred und ich - 2026-01-29 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Fred und ich - 2026-01-29 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fred und ich - 2026-01-29 10:00:00 Outlook iCalendar - Fred und ich - 2026-01-29 10:00:00 ical

Tags