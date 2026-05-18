Fred und ich

Es ist nur eine Woche, aber eine, die Anni nie vergessen wird. Zum ersten Mal sieht sie Fred in der Bäckerei seiner Tante, bei der er ein Praktikum macht. Kurz darauf trifft sie ihn wieder bei ihrem allmorgendlichen Bad im eiskalten See, mit dem sie versucht, sich abzuhärten. Anni und Fred nähern sich einander an. Fred erfährt von Annis Ängsten in Verbindung mit dem Unfalltod ihres geliebten Onkels wenige Monate zuvor. Anni erfährt, dass Fred trans ist. Für beide ist das jeweils Neuland. Also beginnen sie, sich zu informieren und merken schnell, was es vor allem braucht, um das Gegenüber zu stärken: gegenseitiges Verständnis.

Die sensible und lebensbejahende Erzählung von Lena Hach über das Glück einer ersten zarten Liebe wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Sie ist Grundlage unserer neuen mobilen Produktion. Erzählt wird die Geschichte aus Sicht von Anni mit musikalischer und emotionaler Unterstützung ihrer besten Freundin Elmira.