Freda | Freda (OmeU)

Drama | Benin, Frankreich, Haiti 2021 | 93min. | Regie: Gessica Généus | mit: Néhémie Bastien, Djanaïna François, Fabiola Rémy, Gaëlle Bien-Aimé

Freda lebt mit ihrer Familie in Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis. Ihre Mutter betreibt einen kleinen Kiosk – aber sie sind arm, so wie alle in der Nachbarschaft. Es kommt zu Plünderungen, die sie um ihren Kiosk fürchten lassen. Fredas Bruder will deshalb auswandern, ihre Schwester träumt vom gesellschaftlichen Aufstieg, aber Freda, die noch studiert, zögert. Ihr Freund möchte zusammen mit ihr in der benachbarten Dominikanischen Republik sein Glück versuchen. Der Debütfilm der Regisseurin Gessica Généus wirkt zunächst wie eine alltägliche Familiengeschichte, verhandelt aber auf eindringliche Weise die ökonomischen und gesellschaftspolitischen Probleme Haitis.