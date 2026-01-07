Freddy und seine Freunde von Erwin Moser

Freddy, das kleine Stinktier, wird vom Fuchs erschreckt, stürzt in den Bach und verletzt sich. Zum Glück liest ihn die Katze auf und kümmert sich liebevoll um ihn.

Einige Tage muss Freddy im Bett bleiben und sich von der Katze pflegen lassen. Und auch auf seinen neuen Freund Biber ist Verlass, denn der baut ein Floß, mit dem er Freddy schließlich wieder nach Hause bringt. Wenn man Freunde hat, ist alles leichter.

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