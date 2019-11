Frederic Rabold Allstars feat. Gisela Hafner

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der Jazztrompeter Frédéric Rabold war schon immer ein Grenzgänger zwischen Jazz, Rock und Avantgarde.

Stillstand ist dem Band-Organisator und Komponisten fremd und so hat Frédéric Rabold eine neue Band zusammengestellt - teilweise mit alten Weggefährten, teilweise mit aufstrebenden Musikern; eine veritable Allstar-Besetzung. Die Frederic Rabold Allstars nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Weltreise. Dabei ist das, was hier geboten wird, beileibe keine „Weltmusik“ im üblichen Sinne, sondern hochkarätiger Jazz. Eigenkompositionen des Bandleaders wechseln sich mit Standards des Great American Songbook ab. Viele dieser Kompositionen deuten allein schon von ihrem Titel her die Weltreise an: „Route Bleu, Mama Africa, Cordoba, Fata Morgana, Black Rock City ..." Rabolds Musik regt die Fantasie der Zuhörer an und hält auf feinsinnige Art Impressionen und Stimmungen fest. Einen besonderen Part übernimmt an diesem Abend die Sängerin Gisela Hafner, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme ihren Gesang wie ein Instrument einsetzt.