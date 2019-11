Florian Höfner Trio

× Erweitern Florian Hoefner Group

Jazzpianist und Komponist Florian Hoefner kann aus einer Vielzahl von Einflüssen schöpfen.

Aufgewachsen in Deutschland, ausgebildet in New York City und nun zu Hause in Neufundland in Kanada, hat der gebürtige Nürnberger zu seinem eigenen Stil gefunden, der sich durch musikalische Vielfalt und Einfallsreichtum auszeichnet. Aktiv in Besetzungen von solo bis zur Big Band hat er sich als erfindungsreicher und wandlungsfähiger Künstler seinen Platz im zeitgenössischen Jazz geschaffen.

Mit seinem Quartett, der Florian Hoefner Group, veröffentlichte er bisher drei von der Presse gefeierte CDs. Die Band absolvierte seit ihrer Gründung 2011 ein umfangreiches Tourprogramm mit über 100 Terminen in Europa und Nordamerika.

Pressestimmen: “Packend, spannend und herzerwärmend.” Süddeutsche Zeitung

“Musik, die rhythmische Raffinesse mit lyrischem Fließen vereint.” Norddeutscher Rundfunk

“Großartig bewegende Musik” The WholeNote (Canada)