Die Feldmaus Frederick lebt mit ihrer Familie in einer alten Steinmauer auf einem verlassenen Bauernhof.

Alle sammeln Vorräte für den nahenden Winter, nur Frederick sitzt scheinbar untätig herum. Er sammelt für kalte, graue und lange Wintertage Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Als der Winter kommt, leben die Feldmäuse von den gesammelten Vorräten - und Frederick teilt mit seiner Familie die Erinnerungen an den Sommer. Ersonnen, getextet und gezeichnet hat die Geschichte der US-amerikanische Grafiker, Maler und Schriftsteller Leo Lionni im Jahr 1967, sie hat inzwischen Generationen von Kindern begeistert.