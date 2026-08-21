Der Winter naht. Alle Feldmäuse arbeiten Tag und Nacht, sammeln Körner und Nüsse, Weizen und Stroh. Alle bis auf Frederick. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, das sind seine Vorräte für die kalten, grauen und langen Wintertage.

Doch damit eckt er an bei den anderen. Sie finden ihn faul und fragen sich, was er im Winter essen wird. Ob er sich davon beeindrucken lässt?

LEO LIONNI wurde 1910 in Amsterdam geboren und starb 1999 in Italien. Er war ein US-amerikanischer Grafiker, Maler und Schriftsteller, der lange Jahre in Italien lebte. Schon als Kind liebte Leo Lionni die Natur uns seine Beobachtungen spiegeln sich in seinen Bilderbüchern wider, von denen er sagte: "Von all dem, was ich in meinem Leben getan habe, hat mich wenig so sehr und so tief befriedigt wie meine Kinderbücher."