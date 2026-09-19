Fredericktag 2026 - Die Dinos sind los!

Zum Fredericktag 2026 bieten wir folgende Bilderbuchkinos an: 12.10.: "Der Sorgosaurus" 16.10.: "Der Stampfosaurus" 19.10.: "Der Quasselsaurus"
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Laden von Bücher tun Gutes-family Bahnhofstraße 19, 73061 Ebersbach an der Fils
Kinder & Familie
Laden von Bücher tun Gutes-family Bahnhofstraße 19, 73061 Ebersbach an der Fils
Zum Fredericktag 2026 bieten wir folgende Bilderbuchkinos an: 12.10.: "Der Sorgosaurus" 16.10.: "Der Stampfosaurus" 19.10.: "Der Quasselsaurus"
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