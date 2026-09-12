Free and Impro

Günther Heinz ist eine Ikone der freien Improvisation.

Sein Sound ist magisch, virtuos und vielschichtig. Der Musiker aus Dresden blickt auf eine lange Karriere zurück. Beginnend in der ehemaligen DDR war er prägend für die ostdeutsche Free Jazzszene. In Dresden gründete er die BLAUE BABRIK, die bis heute ein Zentrum für musikalische Grenzgänge ist. In den 90igern organisierte Thomas Maos mit dem NIET (New Improvisier Ensemble Tübingen) und dem Club Voltaire mehrere Austauschprojekte mit dem Ensemble um Günther Heinz. Seitdem befinden sich beide Musiker im Dialog frei improvisierter Musik.

Gemeinsam mit Fried Dähn war das Trio 2025auf Tour in Sachsen u.a. auf dem legendären Free-Jazz Festival in Nordhausen.