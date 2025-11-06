Free Solo – Buchvorstellung

Buchvorstellung mit Live-Musik und Gesang von Rainer Imm (Autor) und Bernhard Mohl (Musik).

Unsere Herkunft prägt uns ein Leben lang. Rainer Imm erzählt in seinem Buch, was es bedeutet, sich nicht von ihr lösen zu können, obwohl der Sprung aus der Sozialbausiedlung in die Akademikerwelt gelingt.

Ein Aufstieg in die Bildungselite aus einem Milieu, das von aggressiver Körperlichkeit, extremen Sinn für Gerechtigkeit und bedingungsloser Freundschaft geprägt ist. Free Solo ist der Roman einer ganzen Bevölkerungsschicht. Das pralle, rohe und schrecklich schöne Leben – verwandelt in wahrhaftige Literatur.

Die außergewöhnliche Lesung zusammen mit dem Musiker Bernhard Mohl hebt sich erfrischend ab und geht weit über die übliche Wasserglas-Lesung hinaus.