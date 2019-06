Auch in einer Millionenmetropole wie Mumbai kann es einsame Menschen geben – quer durch alle Gesellschaftsschichten. Mit diesem Ansatz geht der indische Regisseur Kanwal Sethi ans Werk und erzählt von den Gefühlen wie auch den Schwierigkeiten eines berühmten und reichen Filmstars und einer verwitweten Inhaberin eines kleinen Restaurants, denen lange der Mut fehlt, sich zu treffen und trotz ihrer Standesunterschiede auf eine Beziehung einzulassen.Der Regisseur Sethi, der seit längerem in Deutschland lebt und in Leipzig Vorsitzender des Migrantenbeirates ist, zeichnet beide als Gefangene ihrer eigenen Welten: ihn einsam trotz seines Reichtums und ihn anhimmelnder Zeitgenossen, sie gebremst durch die Rolle, in die sie sich als Mutter zweier fast erwachsener und bald verheirateter Kinder einerseits und selbständiger Geschäftsfrau andererseits gedrängt fühlt. Nach über einen längeren Zeitraum geführten Telefonaten verabreden sich die Köchin Tara und der Star Amar eines Tages dann aber doch. Die Initiative geht von ihm aus, ihre Angst, gemeinsam mit ihm gesehen zu werden, ist dabei nicht unberechtigt, wie sich spätestens in jenem Moment zeigt, als Paparazzi ihre Kameras zücken und Tara sich plötzlich auch ihren Kindern gegenüber für ihr privates Glück rechtfertigen muss.Vor allem in Bezug auf die immer wieder mit neuen leckeren Kostbarkeiten aus dem Reich von Taras Küche befüllten Essenstransportbehälter kommt einem unweigerlich der Film „Lunchbox“ (2013 bei uns im Kino) in den Sinn, der ebenfalls von einer sich anbahnenden Beziehung handelte. Während dort aber das Augenmerk mehr auf der Entwicklung von Anziehung gegenüber einer unbekannten Person lag, begleitet „Once again“ die beginnende und sich vertiefende Beziehung.