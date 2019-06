Gerhard „Gundi“ Gundermann ahnt noch nicht, dass er später einmal einer der prägendsten Künstler der Nachwendezeit sein wird. Als er in den Achtzigerjahren mit seinen Musikern durch die Clubs tourt, ist das Geldverdienen mit seiner Musik noch nicht einmal sein Hauptanliegen. Stattdessen möchte er seine einfühlsamen, oft auf echten Erlebnissen beruhenden Texte mit der Welt teilen. Seine Brötchen verdient er sich dagegen als Baggerfahrer. Als er eines Tages gezwungen ist, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, wird er unsanft an seine Vergangenheit als Stasi-Spitzel erinnert. Das erschüttert nicht nur Gundis Vertrauen in sich selbst, der sich bis zu seinem frühen Tod mit nur 43 Jahren nie verzeihen wird, was er getan hat. Vor allem stellt ihn das vor die Frage nach dem „Warum?“, die er nicht beantworten kann und von der er hofft, dass sein Umfeld aus Freundin Conni und seiner Band ihm diese nicht stellt…Gerhard Gundermann galt lange Zeit als Sprachrohr der Menschen im Lausitzer Braunkohlerevier; nicht zuletzt, weil er selbst dort arbeitete. Schon damals und insbesondere nach der Wende äußerte sich Gundermann immer wieder systemkritisch. Der Regisseur Andreas Dresen wendet nun 128 Minuten auf, um das kontrastreiche Bild einer Person zu zeichnen, die sich gleichermaßen stark und zerbrechlich gab, deren melancholische Texte die angestaute Wut über die Welt verbargen und die bis zuletzt hinter ihren damals als kontrovers angesehenen Überzeugungen stand, die mitunter als das Auflehnen gegen ein menschenfeindliches System ausgelegt wurden. Dass Dresen zwischen so viel Pessimismus in einer ungeschönten Realität die Poesie in Gundermanns Texten nicht unberücksichtigt lässt, macht das romantisch-dramatische Biopic in seinem Facettenreichtum so sehenswert.

Der Film wurde vor kurzem mit dem Deutschen Filmpreis – „Lola in Gold“ ausgezeichnet!

im ersten Sommermonat geht es weg von der Atlantikküste, waren wir doch filmisch Im Süden mit dem Wanderfilm in Portugal und im Norden in der Bretagne bei Van Gogh. Nun gehen mit unseren Kinobesuchern weg vom Meer in die Berge: Die starke Edie zieht es im hohen Alter zum Bergsteigen in die schottischen Highlands und der Freeclimber Alex Honold will ohne Sicherung die Steilwand des El Captain in Kalifornien bezwingen.

Der Film „Once Again – Eine Liebe in Mumbai“ führt uns nach Indien und erzählt die entstehende Liebesbeziehung zwischen einer Restaurantbetreiberin und einem bekannten Schauspieler. Dazu können Sie am Freitag, 21.06 ab 19 Uhr bei uns ein Buffet mit indischen Spezialitäten genießen – bitte reservieren Sie rechtzeitig.

Zum Ende des Monats zeigen wir in unserer Filmreihe 30 Jahre Mauerfall „Gundermann“, der die Geschichte des singender Baggerfahrers in der DDR nachzeichnet. Der Film von Andreas Dresen wurde kürzlich mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet.

Schließlich gibt es noch zwei Familienfilme bei uns zu sehen, „Die Winzlinge 2“ und in unserer Reihe 120 Jahre Erich Kästner „Das fliegende Klassenzimmer“

Ab 29.06. bis einschließlich 14.07. gönnen wir uns eine Pause, ab 17.07. sind wi wieder für Sie da.

