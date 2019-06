Jonathan ist ein Waisenkind, das von einem Kapitän adoptiert wurde. Er erreicht in der Adventszeit Leipzig per Flugzeug. Dort soll er im Thomanerchor Aufnahme finden. Am Bahnhof begegnet er einer jungen Ladendiebin, die er entkommen lässt. Sie verliert dabei ihre Sonnenbrille, die Jonathan mitnimmt.

Im Internat wird Jonathan schnell freundlich aufgenommen. Seine Zimmerkameraden haben in einem alten Eisenbahnwaggon ihren Geheimtreffpunkt. Eines Abends treffen sie dort auf einen Mann namens Bob, genannt Nichtraucher. Dieser Mann gibt sich als Besitzer des Grundstücks aus und beginnt mit den Jungen eine freundschaftliche Beziehung. Jonathan erfährt bald vom erbitterten Kampf der Thomaner mit den „Externen“ in ihren Klassen. Die „Externen“ sind die Nicht-Mitglieder der Thomaner. Als Bachs Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche aufgeführt werden soll, entwenden die „Externen“ die Noten der Sopranstimme und entführen den Sohn des Direktors Kreuzkamm. Daraufhin kommt es zu einer Schneeballschlacht, welche die Thomaner gewinnen. Schließlich gelangen sie mit etwas Verspätung zur Oratoriums-Vorführung. Vom Kantor Justus Bökh daraufhin zur Rede gestellt, geben die Jungs die Wahrheit an. Justus nimmt diese den Jungen nicht übel. Die Kinder sollen als Strafe nun das diesjährige Weihnachtsspiel schreiben und vorführen. Jonathan verliebt sich immer mehr in die junge Ladendiebin, die sich mittlerweile als Mona, eine der „Externen“, herausgestellt hat. Er gibt ihr ihre Sonnenbrille zurück. Sie lädt ihn als einzigen zu ihrem 12. Geburtstag ein, den die beiden im alten Waggon verbringen. Dort stoßen die Jungen auch auf ein altes Theaterstück, das ihnen sehr gefällt: Das fliegende Klassenzimmer. Sie beschließen, es als Rap aufzuführen und holen Mona als Balletttänzerin in ihr Team. Dieses Vorgehen entspricht einer Revolution, weil Mädchen eigentlich nicht mitwirken dürfen…

Liebes Publikum,

im ersten Sommermonat geht es weg von der Atlantikküste, waren wir doch filmisch Im Süden mit dem Wanderfilm in Portugal und im Norden in der Bretagne bei Van Gogh. Nun gehen mit unseren Kinobesuchern weg vom Meer in die Berge: Die starke Edie zieht es im hohen Alter zum Bergsteigen in die schottischen Highlands und der Freeclimber Alex Honold will ohne Sicherung die Steilwand des El Captain in Kalifornien bezwingen.

Der Film „Once Again – Eine Liebe in Mumbai“ führt uns nach Indien und erzählt die entstehende Liebesbeziehung zwischen einer Restaurantbetreiberin und einem bekannten Schauspieler. Dazu können Sie am Freitag, 21.06 ab 19 Uhr bei uns ein Buffet mit indischen Spezialitäten genießen – bitte reservieren Sie rechtzeitig.

Zum Ende des Monats zeigen wir in unserer Filmreihe 30 Jahre Mauerfall „Gundermann“, der die Geschichte des singender Baggerfahrers in der DDR nachzeichnet. Der Film von Andreas Dresen wurde kürzlich mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet.

Schließlich gibt es noch zwei Familienfilme bei uns zu sehen, „Die Winzlinge 2“ und in unserer Reihe 120 Jahre Erich Kästner „Das fliegende Klassenzimmer“

Ab 29.06. bis einschließlich 14.07. gönnen wir uns eine Pause, ab 17.07. sind wi wieder für Sie da.

Schönen Sommeranfang wünscht die Kinocrew!