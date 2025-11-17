Free Vivaldi - Die magische Energie der Jugendkultur

Antonio Vivaldis unsterblicher Zyklus „Die Vier Jahreszeiten“ zählt zu den bekanntesten musikalischen Werken weltweit.

Mit „Free Vivaldi!“ präsentiert sich eine aufsehenerregende Neuinterpretation, die die Herzen der Zuschauer aller Altersklassen im Sturm erobert.

In Zusammenarbeit mit der M A K COMPANY bringt der Violinvirtuose Manuel Druminski, der jüngste Konzertmeister der Freiburger Philharmonie, die magische Energie der Jugendkultur auf die Bühne. Die Performance vereint virtuose Streicherparts mit dynamischen Hip-Hop-Choreografien, akrobatischen Breakdanceeinlagen und zeitgenössischem Tanz – ein künstlerisches Erlebnis, das „Die Vier Jahreszeiten“ ins 21. Jahrhundert katapultiert.

Gemeinsam mit der ausgezeichneten Choreographin Maryam Anita Khosravi entfaltet die „Free Vivaldi!“ein Feuerwerk des Streetdance. Von Hip-Hop über Breakdance bis hin zu Popping und Tricking – das Ensemble begeistert mit einer einzigartigen Vielfalt an Tanzstilen. Die Formation aus talentierten Ensembletänzern und Solisten bringt frische Perspektiven auf die Bühne und eröffnet neue Dimensionen der Musik und des Tanzes.

Diese außergewöhnliche Darbietung zieht ein überdurchschnittlich junges Publikum an und begeistert nicht nur mit ihrer Energie, sondern auch mit der Qualität der Aufführung. Ob im Münchener Prinzregententheater, dem Dresdner Kulturpalast oder in zahlreichen anderen Theatern in Deutschland und Europa – wo immer „Free Vivaldi!“ auftritt, bedankt sich das Publikum mit minutenlangen Standing Ovations.

Ein Erlebnis, das Generationen verbindet und die Liebe zur Musik und Kunst neu entfacht.