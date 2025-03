Freedom - A Tribute to George Michael

Erleben Sie eine beeindruckende Tribute-Show zu Ehren von George Michael! Präsentiert von Fabrizio Levita, dessen Stimme und Ausstrahlung der des Pop-Idols beeindruckend nahekommen, dem renommierten Musical-Komponisten Frank Nimsgern und einer erstklassigen sechsköpfigen Live-Band. Freuen Sie sich auf unvergessliche Hits wie Freedom! ’90, Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper und Faith. Diese Show ist eine nostalgische Reise durch das musikalische Vermächtnis von George Michael und WHAM! – eine bemerkenswerte Hommage an einen der größten Pop-Superstars. Lassen Sie sich von mitreißenden Performances und zeitlosen Klassikern begeistern!

Pressestimmen:

„Man glaubt, George Michael selbst zu sehen.” – Pforzheimer Zeitung

„Schließt man die Augen, könnte man annehmen, da vorne Stünde tatsächlich George Michael auf der Bühne.“ – Badische Neue Nachrichten

Vorstellung:

So., 06.07.2025 um 18 Uhr

Eintritt (inkl. Garderobe):

45 €

23 € Youngster Ticket (Eintritt bis zum Alter von 27 Jahren)

Einlass und Bewirtung ab einer Stunde vor der Show. Bewirtung zusätzlich in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

Vorverkauf:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

Parken:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart (werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof